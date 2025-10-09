エア・インディアは、デリーのインディラ・ガンディー国際空港第2ターミナルで、一部の国内線の運用を開始する。第2ターミナルの改装工事が完了したことに伴うもので、第2ターミナルでは10月26日から、便名が1000番台の国内線が発着する。便名が変更となっている場合もある。引き続き、エア・インディア・エクスプレスが運航する便名が9000番台の国内線は第1ターミナル、すべての国際線は第3ターミナルを発着する。第2ターミナルへ