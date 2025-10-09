大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツは、「TAOYA箱根」を11月1日に開業する。客室は全室がフォレストビューで、窓から箱根の森を望むことができる。館内にはコーヒーやソフトドリンク、ビールやワインなどのアルコール類を提供するドリンクカウンター、森を望む大きな窓、暖炉を設置したラウンジ、自然を一望できる大浴場、露天風呂、サウナ、水風呂を完備する。寄木細工を随所にあしらったレストランでは、ライブキッチンから出来た