世界一を懸けたチリでの戦いは、予定よりも早く終わりを迎えた。船越優蔵監督が率いるU-20日本代表が現地10月８日、U-20ワールドカップのラウンド16でフランスと対戦。決定力を欠き、スコアレスで延長戦に突入したなか、土壇場の120＋３分にPKで決勝点を浴び、０−１で敗れた。船越ジャパンは、グループステージを３戦全勝で突破。一方、フランスは２勝１敗で３位通過だった。ここまでの戦いを見れば、日本の方がより勢い