１０月８日、京都府舞鶴市で男性がツキノワグマに襲われ腕にケガをしました。市が住民に注意を呼び掛けています。８日午後２時ごろ、舞鶴市字長浜地区で民家を訪れていた４０代の男性が庭の柿の木から降りてきたツキノワグマに襲われました。男性は左腕を引っかかれ軽傷です。市によりますと、クマは体長約７０ｃｍで、男性を襲ったあと現場から去ったということです。市は食べ物を外に置かないよう呼びかけていて、９日朝は