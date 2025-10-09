Web会議「Google Meet」にタイマー機能が登場 グーグル（Google）は現地時間7日、Web会議サービス「Google Meet」で、会議タイマーを設定できるようになったと発表した。すべてのGoogle WorkspaceとWorkspace Individual、個人のGoogleアカウント向けに順次展開される。 会議タイマーは、「会議ツール」→「タイマー」の順に選択すると利用できる。任意の時間を設定でき、画