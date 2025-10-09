NTTドコモは8日、ドコモオンラインショップで、他社からの乗り換え（MNP）、機種変更、契約変更で購入する場合の割引を改定した。 のりかえ（MNP）による割引が適用されるのは「Xperia 10 VII SO-52F」で、4万1360円引きになる。 機種変更、契約変更による割引は、「Samsung Galaxy Z Fold7 512GB SC-56F」と「Samsung Galaxy Z Fold7 1TB SC-56F」が5500円引き（ドコモポイ活MAXを契約の場合）、「Xperia 10 VII SO