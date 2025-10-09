この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、わち(@ed_myson)さんの投稿です。好きなものに没頭しているはずなのに、ふと集中が途切れることはありませんか？わちさんはふと、好きな映画やライブを観ていても「はやく終わらねえかな～」と思っている自分に気づいたそう。「なぜなのか」と疑問を投げかけ、私だけじゃなかったんだ！といった共感の声が寄せられました。 楽しいはずなのに、早く