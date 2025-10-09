NTTドコモは、「ポイント交換でd ポイント10％増量キャンペーン」を開催する。期間は2025年11月1日～2026年1月5日。キャンペーンの参加にはエントリーが必要。 対象のポイント交換企業が提供するポイントをdポイントへ交換すると、もれなく10％分のdポイント（期間・用途限定）を増量して進呈される。ポイ活サービスや電力会社、カード会社などがキャンペーン対象。 な