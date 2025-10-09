今年のノーベル化学賞に選ばれた京都大学の北川進特別教授（７４）。過去に教鞭を取っていた近畿大学の教え子らからも喜びの声が上がっています。ノーベル化学賞の受賞が決まった京都大学高等研究院の北川進特別教授（７４）は一夜明け…（京都大学高等研究院北川進特別教授）「いつも祈っていることは、自分の人生平穏で生きられますようにと。今年も平穏にと思っていたんですが、いい意味で平穏ではなかったのでどうしよ