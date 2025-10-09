ニューストップ > 国内ニュース > 女性浴場へ侵入し…全裸姿で発見 自称ミステリー作家の48歳男を緊急… 兵庫県 建造物侵入 時事ニュース 銭湯 MBSニュース 女性浴場へ侵入し…全裸姿で発見 自称ミステリー作家の48歳男を緊急逮捕 2025年10月9日 12時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 兵庫県の城崎温泉で自称ミステリー作家の48歳男が緊急逮捕された 外湯「一の湯」で、女性用浴室に正当な理由なく侵入した疑い パート従業員らが点検のため訪れた際、浴場内に全裸の男を発見し、通報した 記事を読む おすすめ記事 バカリズム タクシーで産後の妻が待つ病院へ パトカーに止められ衝撃展開「ありがたいんだけど…」 2025年10月8日 15時28分 《事務所退所→インスタ削除》堂本光一の“10年愛”女優に異変…「結婚だよ」一部ファンが再びザワつく 2025年10月8日 18時30分 《読めません》麻生太郎からの手紙を晒した自民党議員「失礼極まりない」“愚行”だらけの悪手に批判殺到 2025年10月8日 16時0分 「Adoテレビ出るの好きではない」とファンから冷ややかな声も…『バナナサンド』ハモリ我慢ゲームに登場予告も“カリスマ性崩壊”に危機感 2025年10月8日 19時57分 ホロライブ・綺々羅々ヴィヴィ、カードショップ経営シムでホロメン史上“最高額”カードを出す「1400万超えカード出た!!」 2025年10月8日 6時0分