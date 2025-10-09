俳優でタレントの磯山さやか（41）が9日、自身のインスタグラムを更新し、10月22日に発売されるデビュー25周年記念写真集のタイトルが『余韻』に決定したことを発表した。あわせて、表紙ビジュアルと発売記念イベントの詳細も明らかにされた。【写真】柔らかそう！マシュマロボディを披露した磯山さやか磯山は投稿で「10月22日発売磯山さやかデビュー25周年写真集タイトルと表紙が決定しました」と報告し、「『余韻』見