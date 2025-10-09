自民党の高市総裁のもとの新執行部で、選挙対策委員長を務める古屋圭司氏ら、超党派の「日華議員懇談会」の議員およそ30人が、9日朝、台湾に向けて羽田空港を出発しました。台湾が建国記念日に位置づける「双十節」の祝賀式典などに出席するためで、古屋氏らは現地で頼清徳総統との会談を予定しています。日本では高市早苗氏が自民党の総裁に就任したばかりですが、古屋氏は「かつて岸田総裁、あるいは安倍総裁の時に、親書・手紙