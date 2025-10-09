◇MLB カブス 4-3 ブリュワーズ(日本時間9日、リグリー・フィールド)先に3勝したチームが突破となる中、2連敗と崖っぷちだったカブス。本拠地で迎える3戦目に勝利し、地区シリーズ突破に望みをつなぎました。鈴木誠也選手はこの日「4番・ライト」でスタメン出場。4打数1安打も、これを2塁打とするなど、ポストシーズンの5安打全てを長打としています。ここまでの2戦は敵地での戦いとなっていたカブス。3戦目からの2連戦は戦いの場