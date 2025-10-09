公明党の中央幹事会で発言する斉藤代表＝9日午前、東京都新宿区の党本部公明党は9日午前、党本部で中央幹事会を開き、斉藤鉄夫代表が自民党との連立協議の経過を報告した。自民党との連立政権からの離脱に関して賛否両論が上がり、斉藤氏への対応一任は見送った。夜に全国県代表協議会を開き、地方議員の意見を聴取した上で、改めて中央幹事会を開催する。斉藤氏は10日午後に自民の高市早苗総裁と再会談し、連立の是非を判断する