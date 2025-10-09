今年4月～6月の県内の観光施設の利用者は、172万人あまりで前年よりも約15％増加しました。 県によりますと、4月～6月に県内29の観光施設を利用した人は172万7000人で、前年より23万人あまり増加しました。 九州初開催となった「金曜ロードショーとジブリ展」が開かれた長崎市の県美術館で、3.5倍近い24万人あまりが入場。 ベネックス恐竜博物館も、企画展「ポケモン化石博物館」の効果で、5