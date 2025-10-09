ノーベル化学賞を受賞することが決まった京都大学の北川進特別教授（74）が、一夜明け、改めて喜びを語りました。京都大学高等研究院・北川進特別教授：きのうは夜遅く帰ったので、なんとか睡眠をしっかり取ろうとバタンキューで。気持ちよく朝起きた。9日朝、京都大学では多くの大学関係者や学生たちが北川さんを出迎えました。北川さんは二酸化炭素など狙った物質を吸着・貯蔵できる特殊な構造体を開発したことなどが評価され、8