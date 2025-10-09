アメリカ・ロサンゼルスで2025年1月に発生した大規模な山火事で、29歳の男が放火の疑いで逮捕されました。1月に発生した大規模な山火事は、有名人も多く住む高級住宅街などに甚大な被害をもたらし、約6800棟の建物が焼失したほか、12人が死亡しました。放火の疑いで逮捕されたのはフロリダ州に住むジョナサン・リンダーネシュト容疑者（29）です。容疑者は1月1日未明に、高級住宅街近くで火をつけた後、自ら消防に通報し、いったん