岐阜県の飛騨地方に秋の訪れを告げる「秋の高山祭」が、10月9日から始まりました。桜山八幡宮の例祭にあわせて行われる秋の高山祭。9日は天候にも恵まれ、午前9時ごろから彫刻や金箔で彩られた屋台の「曳き揃え」が行われ、今年は11台ある屋台のうち行神台が修理中のため、10台が参道に並びました。大阪から：「高山祭、初めてなんです。いい感じで、華やかですね」兵庫から：「毎年来ています。今まで外国の方は少なかったん