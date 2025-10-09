10日から富山県砺波市で開催される「となみチューリップ球根まつり」を前に、PR隊がテレビ金沢を訪れ、見どころを紹介しました。 今年で24回目となるこの催しは、日本一のチューリップの球根の生産地である砺波市で毎年開かれていて、100品種以上の球根が通常価格の2割引で販売されます。会場では、開花時期を調整した「アイスチューリップ」を使った写真スポットを設けたり、チューリップの押し花作品