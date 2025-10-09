RIIZEが、テキサスを熱狂の渦に包み込んだ。【写真】アントン、“腹筋バキバキ”水着SHOT10月4日（以下、現地時間）、RIIZEはK-POPアイドルとして初めてアメリカ・テキサス州オースティンのジルカー・メトロポリタン・パークで開催された音楽フェスティバル「Austin City Limits Music Festival（以下『ACL』）」に出演した。約1時間にわたり、ハンドマイクを手に完成度の高いライブパフォーマンスを披露し、多くの観客を魅了した