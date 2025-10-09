【モデルプレス＝2025/10/09】女優の松井愛莉が8日、自身のInstagramを更新。シックなコーディネートで美しい脚を披露し話題を呼んでいる。【写真】松井愛莉、膝上ミニのシックコーデで美脚披露◆松井愛莉、シックコーデでスラリ美脚松井は、ピンクとマスタードカラーのニットに、ブラウンのプリーツスカートを身につけた秋らしい装いを公開。ヒールに白のハイソックスを合わせた脚の美しさが際立っており、シックなコーディネート