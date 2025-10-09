マーティとヒコロヒー お笑いタレントのヒコロヒー、世界的ヘヴィメタルバンド「メガデス」の元ギタリストでミュージシャンのマーティ・フリードマンが９日、都内で行われた『Fender Experience 2025 開幕直前イベント〜「Fender × ゴジラ ギター」初披露＆スペシャルステージ〜』に出席した。Fender Custom Shop マスタービルダーのアンディー・ヒックス氏も加わり、初披露の「Fender × ゴジラ コレクション」を