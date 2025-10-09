７人組ダンス＆ボーカルグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のＲＹＯＫＩこと三山凌輝が、飼い始めた保護犬と撮影した写真をアップした。妻で女優・趣里と管理している保護犬のインスタグラムのストーリーズを更新。ゴールデンレトリバーの「もん」くんを抱きかかえ、空を見上げながらにっこりとほほえんだ。三山は８月に、趣里との結婚と趣里の第１子妊娠を公表。９月２６日に第１子誕生を報告した。また同月１０日の投稿で「我が