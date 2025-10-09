◆みやざきフェニックス・リーグ巨人―西武（９日・南郷）巨人は９日、みやざきフェニックス・リーグの西武戦のスタメンを発表した。先発は育成３年目の田村朋輝投手。２２年育成ドラフト２位右腕で最速１５９キロの直球が武器。今季は６月上旬からウエスタン・リーグのくふうハヤテに派遣され、９月末の派遣終了までは主に先発を務めて１１試合に登板して３勝５敗、防御率４・７８だった。この日が巨人復帰後初登板となるだ