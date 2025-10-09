北九州市の旦過市場で整備が進む新たな商業施設について、市は11月から事業者の公募を始めます。 北九州市が公募するのは、旦過市場に建設中の4階建て商業施設を活用する事業者です。3階・4階は駐車場で、2階の商業フロアおよそ1480平方メートルは飲食を中心とした地域色のある店舗構成とすることが条件です。■武内市長「旦過市場の新たなシンボル・柱になるような素晴らしい施設の提案を期待しています。」2階部分は当