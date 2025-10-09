8日、焼津市の国道交差点で信号無視をした車が別の車と衝突し、そのはずみで自転車を巻き込む事故があり自転車の男性が意識不明の重体となっています。事故があったのは、焼津市三和の国道150号の交差点です。警察によりますと、8日午後2時ごろ国道150号を南に進んでいた軽自動車が信号無視をして交差点に進入。軽自動車は東に進んでいたワンボックスカーに衝突しその衝突したはずみで道路脇を走行していた自転車に衝突した