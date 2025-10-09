9日午前10時前、静岡市清水区の国道1号富士由比バイパス下り線で車3台が絡む事故がありました。こちらは現在の国道1号バイパスの事故現場付近の様子です。現在も事故車両や緊急車両が残っていて、後続車両が渋滞しています。警察によりますと、クレーン車と軽自動車、トラックが絡む事故で、道路を塞いでいるということです。この事故による大きなけがをした人はいないもようです。