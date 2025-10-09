愛知県高浜市では、大きさが一般的なものの1.5倍ほどあるジャンボ落花生の収穫が最盛期を迎えています。一般的なサイズと比べると、その大きさがよくわかるジャンボ落花生。高浜市では、2014年からジャンボ落花生を特産にしようと取り組んでいて、28人の農家が栽培しています。杉浦頼美さんの畑では備中鍬を使い、鈴なりになった大きな落花生を丁寧に掘り出していました。生産者の杉浦さん：「圧力釜で塩ゆでが一番おいしい