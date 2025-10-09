9日朝、長野県上田市のドラッグストアに普通乗用車が突っ込む事故がありました。けが人はいませんでした。9日午前8時すぎ、上田市踏入のアメリカンドラッグ上田上掘店の出入口のドアに普通乗用車が衝突する事故がありました。当時、店内にいた従業員や車を運転していた上田市の55歳の男性にけがはありませんでした。店は、営業時間前で客はいなかったとみられています。車の運転手「会社の駐車場に向かうのに国道側にいったん出る