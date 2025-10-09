大阪・関西万博サテライト会場（JR大阪駅・旅立ちの広場）で、中米8か国が合同で観光PRイベントを初開催。ベリーズ、グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカの代表が来日し、在神戸パナマ領事館副総領事と駐日ドミニカ共和国大使館参事官も参加しました。自国の観光地の魅力やJICAとの協力内容を紹介し、万博公認トレーディングカード、ピンバッジ、限定スタンプの配布も行われまし