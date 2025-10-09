港区では、ICTを活用した“複線型授業”＝「MINATOスタイル」を軸に、教育の可能性を広げています。さらに、重度障害のある子どもや発達に課題のある子どもたちの支援として、放課後デイサービスとインクルーシブ一時預かりを一体的に実施する施設を誘致し、障害のあるお子さんを乳幼児期から高校生まで切れ目なく支援する体制づくりに取り組んでいます。清家愛港区長に、教育・福祉の取り組みについて話を伺いました。港区の“MIN