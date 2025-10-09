柏崎刈羽原発の信頼性向上に向け新たに設置された外部の有識者による運営会議の議長が6号機を視察しました。視察したのは柏崎刈羽原発運営会議の佐藤敏秀議長です。この運営会議は原発の信頼性向上に向け外部の視点を取り入れるため東京電力が有識者を招き10月、設置したものです。佐藤議長は就任以降、初めて原発を視察し、8日は6号機の原子炉建屋内の安全対策設備などを見て回りました。〈柏崎刈羽原発運営会議佐藤敏秀議長〉