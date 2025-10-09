阿賀野市にある瓢湖で冬の使者・ハクチョウの飛来が確認され、見物客はその美しさに魅了されていました。優雅に水辺に浮かぶ真っ白なハクチョウ。10月7日、57羽が確認され、ことしの初飛来となりました。去年より1日遅い初飛来です公園管理事務所によると、9日は約400羽が確認され、11月半ばのピークには、例年、5000羽ほどが飛来するということです。〈見物客〉「旋回しながら降りてくる姿っていうのはまたなんともいえない