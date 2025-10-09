今週末に開かれる三重県津市の秋の風物詩「津まつり」を前に、まつり会場のひとつとなる津新町通りで清掃活動が行われました。中部電力グループの社員らでつくるボランティア団体「豆電球クラブ」が、近隣にある百五銀行津新町支店や三重刑務所とともに行っているもので、8日はあわせて約90人が参加しました。参加者たちはゴミ袋を手に、国道23号から近鉄津新町駅までの沿道周辺に捨てられている細かなゴミを丁寧に拾い集めていま