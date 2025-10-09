クマの目撃情報が相次いでいます。 【写真を見る】【動画】「まさかこんな街中に」軽自動車とクマの接触事故も...鶴岡市でクマの目撃相次ぐ（山形） 昨夜、山形県鶴岡市の鶴岡公園でクマ一頭が目撃されたほか、けさは山形市内でもクマの目撃情報があり、警察などが注意を呼びかけています。 鶴岡市や警察によりますと、きのう午後８時４５分頃、鶴岡市馬場町の鶴岡公園で公園内をジョギングしていた人がクマ１頭を目撃し、警察