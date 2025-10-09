◆みやざきフェニックス・リーグソフトバンク―中日（9日、SOKKENスタジアム）ソフトバンクの松本裕樹投手（29）と藤井皓哉投手（29）が、宮崎で行われている2軍のフェニックスリーグに合流した。 試合前練習でキャッチボールをする藤井宮崎では2試合ほど登板して15日から始まるクライマックスシリーズに向けて調整を行う予定。昨季は、松本裕は右肩痛、藤井は腰痛のため、ポストシーズンでは登板できず