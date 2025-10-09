ドジャースの山本由伸投手（２７）は８日（日本時間９日）の本拠地ロサンゼルスでのフィリーズとのナ・リーグ地区シリーズ（ＮＬＤＳ＝５回戦制）第３戦に先発し、４回０／３を１本塁打を含む６安打３失点、２三振１球だった。３回までは変化球を狙われて鋭い打球を何本か許したが、１四球のみとほぼ完ぺきだった。しかし、１―０の４回先頭シュワバーに２ボールからの３球目、真ん中高めの９６・４マイル（約１５５・１キロ）