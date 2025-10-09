けさ、日本海東北自動車道遊佐比子インターチェンジ付近で、通行止めの標識が置かれた無人のトラックに軽ワゴン車が衝突し、運転していた男性が意識不明となっています。 【写真を見る】通行止めの標識が置かれた無人のトラックに衝突軽ワゴン車の運転手が意識不明日本海東北自動車道遊佐比子IC付近（山形） 警察によりますと、きょう午前７時２０分ごろ、日本海東北自動車道遊佐比子インターチェンジ上り線で、