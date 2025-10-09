異例のバーディ合戦となった先週の「日本女子オープン」は、堀琴音がトータル19アンダーで制し、プロ12年目で初の女子ゴルファー日本一に輝いた。【写真】最愛の夫とカップを掲げる堀琴音予選カットスコアは大会史上初のアンダーパーとなる1アンダー。4日間の平均ストロークはパー72に対して『71.6304』と、これも大会初のアンダーパーだった。優勝スコアも2017年に畑岡奈紗がマークした大会記録にあと1打と迫るもので、2桁アンダ