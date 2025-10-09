＜ビュイックLPGA上海初日◇9日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞米国女子ツアーアジアシリーズ初戦の第1ラウンドが進行している。先週の「ロッテ選手権」で3位に入った勝みなみは、前半を2バーディ・ボギーなしで回り、首位と2打差の2アンダー・6位タイでハーフターンしている。【写真】めちゃくちゃ楽しそうな渋野日向子日本勢2番手は1アンダー・12位タイにつける竹田麗央と吉田優利。山下美夢有はイー