＜スタンレーレディスホンダ事前情報◇8日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞ホンダに所属する明愛＆千怜の岩井姉妹が、同社が冠につく大会にホステスプロとして出場する。開幕2日前の8日（水）には、イン9ホールをプレー。コースの感触を確かめた。〈写真〉岩井明愛と千怜はキャディバッグの色もスイングも正反対!?今季、日本ツアーで戦うのは開幕戦の「ダイキンオーキッドレディス」、3月の「Vポイント×