＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS初日◇9日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞米国男子ツアー日本大会の第1ラウンドが進行している。松山英樹は前半を2バーディ・2ボギーで回り、イーブンパー・29位タイで折り返している。【LIVE】大ギャラリーの中でショットを放つ松山英樹強風の中、1番パー4からティオフ。1番、2番はパーセーブしたが、3番パー3でボギーを喫する。しかし6番パー5で初バーディを奪うと、ボギ