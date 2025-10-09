アルビレックス新潟のサポーターらがJR新潟駅でホーム戦への来場を呼びかけ、チラシを配りました。 JR新潟駅の構内では、クラブスタッフやマスコットのアーくん・JR職員らが26日のホーム戦への来場を呼びかけました。例年行われている取り組みですが、J1最下位と苦しむ今年はサポーターの有志も参加しました。 26日のホーム戦でJ2降格が決まる可能性があり、サポータ