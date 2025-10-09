広島市の原爆資料館で、遺族などから新たに寄贈された資料の展示が９日から始まりました。原爆資料館の「新着資料展」は、２０２３年度に被爆者や遺族から寄せられた遺品や絵など１２６点を展示しています。こちらの名札や学徒隊章などを身に付けていたのは、当時広島第一高等女学校の生徒だった倉西美智枝さんです。動員学徒として建物を取り壊す作業をしていた爆心地から８００メートルの場所で被爆し、亡くなりました