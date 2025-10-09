9日未明、熊本県西原村で小屋が全焼し車3台が焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。9日午前0時過ぎ、西原村小森で「小屋と車3台が燃えている」と消防に通報がありました。火は2時間あまりで消し止められましたが、農業の東光さん（81）が所有する約200平方メートルの木造平屋の小屋が全焼し、近くの住宅にも燃え広がり一部を焼きました。小屋の中にあった車3台も焼けましたが、けが人はいないということです。消