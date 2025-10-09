大阪・関西万博の日本館が、9日までに公式SNSを更新し、閉幕に向かって頑張る「警備ロボット」の様子を伝えた。【動画】万博「日本館」ロボットの勤務に密着スタッフと声かけの様子も「日本館 警備ロボットに密着」とし、「日本館の安全のために、日々がんばっている警備ロボットの様子を覗いてみました！さて、どんな一日を過ごしているのでしょうか？」と動画を公開。来場者にはおなじみの警備ロボットが「異常なし！順