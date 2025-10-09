女子レスリング五輪3連覇の吉田沙保里さん（43）が8日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に、仲良しの後輩でリオ五輪レスリング女子48キロ級金メダリスト・登坂絵莉さん（32）とゲスト出演。現役時代の壮絶な戦いを振り返った。世界の舞台では、勝つために必死の相手からとんでもない“作戦”が繰り出されるという。吉田さんといえば！の必殺タックルを封じようと構えず腕を完全に下ろし、入るスキをなくす相手も