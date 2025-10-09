10月8日夜、熊本市で、60代くらいとみられる男性が軽乗用車にはねられ、意識不明の重体です。 記者「男性は道路中央付近で軽乗用車にはねられ、10mほど離れたところまで飛ばされたとみられています」 午後8時半ごろ、熊本市東区渡鹿の県道で「車と歩行者の交通事故です」と、近くにいた人から119番通報がありました。 この事故で、60代くらいとみられる歩行者の男性が頭を強く打ち、病院に運ばれましたが意識不明の重体です。