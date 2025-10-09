『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が10月3日に放送され、新探偵としてデビューしたバッテリィズのエース探偵が「前歯がない人vs奥歯がない人」の難題に挑む様子が描かれた。【映像】前歯と奥歯がない女性の“口の中”（実際の映像）視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番