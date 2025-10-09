◇サッカーU―20W杯チリ大会決勝トーナメント1回戦日本 0―1 フランス（2025年10月8日サンティアゴ・ナシオナル競技場）決勝トーナメント1回戦が行われ、日本はフランスと120分間の死闘の末に0―1で敗れ、03年UAE大会以来の8強入りとはならなかった。延長後半アディショナルタイムにPKで失点。船越優蔵監督（48）指揮の下、日本史上初の優勝を目指した旅路は16強で幕を閉じた。文字通り死闘だった。90分間では決着がつ